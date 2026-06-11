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Отделение по работе с БПЛА ко Дню России открыли в Нижнем Новгороде

Ребята смогут научиться управлять FPV‑дронами, заниматься 3D‑моделированием, программированием БПЛА, изучать электронику и нейросети.

В парке «Швейцария» открылось новое отделение по работе с БПЛА — его запустили вместе с воспитанниками Центра военно‑патриотического воспитания. Площадка станет точкой роста для молодёжи: здесь будут готовить инженеров и операторов дронов. Старт работы отделения приурочен к Дню России, сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ребята смогут научиться управлять FPV‑дронами, заниматься 3D‑моделированием, программированием БПЛА, изучать электронику и нейросети.

Сейчас в трёх действующих отделениях центра (в Нижегородском, Автозаводском и Приокском районах) более 800 подростков бесплатно осваивают как традиционные дисциплины (строевая и воздушно‑десантная подготовка, школы военного переводчика и журналиста, фехтование, кинология), так и современные технические направления.

Ранее сообщалось, что стендапер Павел Дедищев выступит в День молодежи в Нижнем Новгороде.

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