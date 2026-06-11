Кабмин: нефтяники заявили о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка

Представители нефтяных компаний рассказали о работе по «максимальной загрузке НПЗ для удовлетворения внутреннего спроса» в Российской Федерации, сообщает кабмин РФ.
Доклад был озвучен на совещании у вице-премьера Российской Федерации Александра Новака.
«Представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей в целях удовлетворения внутреннего спроса», — говорится в сообщении.
Напомним, Новак заявил, что экономика РФ находится в периоде управляемого охлаждения. Кроме того, он подчернул, что Российская Федерация сможет восстановить объемы добычи нефти после завершения ремонтных работ на НПЗ.
По его словам, текущие показатели добычи несколько ниже уровня начала года из-за того, что часть нефтеперерабатывающих заводов находится на ремонте.