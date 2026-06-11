Новым министром обороны Британии стал бывший замглавы МВД Дэн Джарвис

Бывший замглавы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен на пост министра обороны. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Королевства Кира Стармера.
«Король [Карл III] соизволил утвердить следующее назначение: член парламента Дэн Джарвис MBE назначен министром обороны», — говорится в сообщении.
Он сменит Джона Хили, который в четверг ушел в отставку с поста главы оборонного ведомства. Он выразил несогласие с уровнем инвестиций в британскую оборону, который счел недостаточным.
Также свой пост покинул замминистра обороны Британии Алистер Карнс.
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