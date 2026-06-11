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Флаг России присутствует на матче открытия чемпионата мира по футболу

Над сводами арены «Ацтека» находятся флаги стран-ассоциаций, которые входят в Международную федерацию футбола.

МЕХИКО, 11 июня. /ТАСС/. Флаг России вывешен на крыше стадиона «Ацтека» вместе с флагами других стран на матче открытия чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В матче открытия играют сборные Мексики и ЮАР, к 70-й минуте счет 2:0 в пользу мексиканской команды. Над сводами арены находятся флаги стран-ассоциаций, которые входят в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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