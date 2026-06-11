Флаг России присутствует на матче открытия чемпионата мира по футболу

МЕХИКО, 11 июня. /ТАСС/. Флаг России вывешен на крыше стадиона «Ацтека» вместе с флагами других стран на матче открытия чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В матче открытия играют сборные Мексики и ЮАР, к 70-й минуте счет 2:0 в пользу мексиканской команды. Над сводами арены находятся флаги стран-ассоциаций, которые входят в Международную федерацию футбола (ФИФА).
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