Партия Царукяна обжалует решение ЦИК Армении об аннулировании голосования

Оппозиционная партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна намерена оспорить решение ЦИК Армении об аннулировании итогов голосования на двух избирательных участках. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Ивета Тоноян.
Политик раскритиковала действия ЦИК. По ее словам, признание недействительными результатов на ряде участков направлено на то, чтобы не допустить прохождения партии в парламент.
«Это самое вопиющее проявление фальсификации выборов, которое еще раз доказывает, что текущий процесс не имеет ничего общего с идеей честных и прозрачных выборов и ставит под сомнение законность всего избирательного процесса», — написала она в социальной сети.
Тоноян подчеркнула, что партия считает решение незаконным и намерена добиваться его отмены. «Процветающая Армения» планирует подать соответствующую жалобу в судебном порядке.
Ранее KP.RU сообщал, что политический блок Карена Карапетяна намерен 12 июня подать официальное обращение в ЦИК Армении. Оппозиционеры требуют полностью отменить итоги прошедших парламентских выборов и провести пересмотр голосования.