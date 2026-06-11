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Партия Царукяна обжалует решение ЦИК Армении об аннулировании голосования

«Процветающая Армения» обвинила ЦИК в попытке помешать прохождению партии в парламент.

Источник: Комсомольская правда

Оппозиционная партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна намерена оспорить решение ЦИК Армении об аннулировании итогов голосования на двух избирательных участках. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Ивета Тоноян.

Политик раскритиковала действия ЦИК. По ее словам, признание недействительными результатов на ряде участков направлено на то, чтобы не допустить прохождения партии в парламент.

«Это самое вопиющее проявление фальсификации выборов, которое еще раз доказывает, что текущий процесс не имеет ничего общего с идеей честных и прозрачных выборов и ставит под сомнение законность всего избирательного процесса», — написала она в социальной сети.

Тоноян подчеркнула, что партия считает решение незаконным и намерена добиваться его отмены. «Процветающая Армения» планирует подать соответствующую жалобу в судебном порядке.

Ранее KP.RU сообщал, что политический блок Карена Карапетяна намерен 12 июня подать официальное обращение в ЦИК Армении. Оппозиционеры требуют полностью отменить итоги прошедших парламентских выборов и провести пересмотр голосования.