АНО «ЦУРС» завоевало три награды премии MVP Awards

Второе место ЦУРСу присудили в номинации «Лучший matchday» за концепцию «Химического дерби» — домашний матч футбольного клуба «Химик» (Дзержинск) против ФК «Амкар» (Пермь). Замкнуть топ-3 нижегородцам удалось в разделах «Лучший дизайн игровой формы» проекта «Вместе за Нижний» и «Лучший проект по работе с молодой аудиторией» («Спортивный Нижний Новгород»). Оба проекта реализованы совместно с АНО «Центр 800».