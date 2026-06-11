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АНО «ЦУРС» завоевало три награды премии MVP Awards

Нижегородцев по достоинству оценили на престижном конкурсе.

Итоги престижной международной премии в области спортивного маркетинга были подведены в Москве. Нижегородская область удостоилась шести наград.

Сайт pravda-nn.ru ранее сообщил, что одно первое и два вторых места досталось хоккейному клубу «Торпедо». А вот Центр управления и развития спорта в Нижегородской области выиграл одно серебро и две бронзы.

Второе место ЦУРСу присудили в номинации «Лучший matchday» за концепцию «Химического дерби» — домашний матч футбольного клуба «Химик» (Дзержинск) против ФК «Амкар» (Пермь). Замкнуть топ-3 нижегородцам удалось в разделах «Лучший дизайн игровой формы» проекта «Вместе за Нижний» и «Лучший проект по работе с молодой аудиторией» («Спортивный Нижний Новгород»). Оба проекта реализованы совместно с АНО «Центр 800».