Сколько раз в день нужно есть: ответ врачей удивит многих

Трехразовое питание — не биологическая потребность, а привычка, сложившаяся во времена промышленной революции. Об этом пишет Пятый канал. Волгоградцам, которые чувствуют вину за пропущенный завтрак или лишний перекус, эксперты советуют пересмотреть отношение к режиму питания.
Строгое расписание — завтрак, обед, ужин — появилось, чтобы подстроить еду под фабричный рабочий день. Одним людям комфортнее есть два раза в день, другим — чаще, но небольшими порциями. Перекусы больше не считаются нарушением режима: они снижают тревогу вокруг «обязательного» полноценного приема пищи и помогают питаться интуитивно. Главное — не количество приемов пищи, а качество рациона и самочувствие.
Однако полная свобода в питании тоже несет риски. Если перекусы состоят из сладостей и фастфуда, пользы от гибкого режима не будет.
Людям с диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, расстройствами пищевого поведения, а также беременным и кормящим женщинам режим питания лучше обсудить с врачом в районной поликлинике.
Остальным эксперты советуют ориентироваться на голод и самочувствие: комфортно есть три раза — хорошо, лучше подходят два приема и перекус — это тоже норма.
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