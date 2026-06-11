Сколько раз в день нужно есть: ответ врачей удивит многих

Строгое расписание — завтрак, обед, ужин — появилось, чтобы подстроить еду под фабричный рабочий день. Одним людям комфортнее есть два раза в день, другим — чаще, но небольшими порциями. Перекусы больше не считаются нарушением режима: они снижают тревогу вокруг «обязательного» полноценного приема пищи и помогают питаться интуитивно. Главное — не количество приемов пищи, а качество рациона и самочувствие.