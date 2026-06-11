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Американские военные третий раз за неделю атаковали танкер, связанный с Ираном

ВС США нанесли удар по танкеру Jalveer в районе Оманского залива.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные нанесли удар по нефтяному танкеру в районе Оманского залива. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке.

Целью стал танкер Jalveer под флагом Гвинеи-Бисау. По данным ведомства, судно пыталось вывезти нефть из Ирана через Оманский залив.

«Американский самолет выпустил две ракеты Hellfire по машинному отделению судна после того, как экипаж неоднократно не выполнял указания американских войск», — говорится в сообщении.

В командовании уточнили, что это уже третье коммерческое судно, выведенное из строя американскими силами за текущую неделю.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США достигли принципиальной договоренности с Ираном о завершении военного противостояния. По его словам, сторонам еще предстоит юридически закрепить этот мир, подписав соответствующие документы.

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