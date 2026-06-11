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Трамп раскрыл детали возможной сделки с Ираном

Трамп: в сделку с Ираном будет включено снятие морской блокады.

Источник: Комсомольская правда

Президент США сообщил, что одним из условий соглашения с Ираном станет снятие морской блокады с исламской республики. Сделка, по словам Дональда Трампа, может состояться в эти выходные.

«Да, это часть сделки», — заявил американский глава в беседе с журналистами.

В свою очередь канцелярия израильского премьера по итогам телефонного разговора с Трампом сообщила, что Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США за намерение включить в окончательную сделку с Ираном требования о вывозе обогащенного урана и лимитировании ракетной программы Тегерана.

Также Трамп выразил уверенность, что верховный руководитель Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи одобрил сделку с США. Президент США также утверждает, что Иран в рамках будущих соглашений даст гарантии отказа от создания и покупки ядерного оружия.

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