Трамп раскрыл детали возможной сделки с Ираном

В свою очередь канцелярия израильского премьера по итогам телефонного разговора с Трампом сообщила, что Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США за намерение включить в окончательную сделку с Ираном требования о вывозе обогащенного урана и лимитировании ракетной программы Тегерана.