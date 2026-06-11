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Двух футболистов сборной ЮАР удалили в матче открытия чемпионата мира

Красные карточки в игре с командой Мексики получили Сфифело Ситхоул и Темба Зване.

МЕХИКО, 11 июня. /ТАСС/. Двум игрокам сборной ЮАР показали красные карточки по ходу стартового матча чемпионата мира по футболу с командой Мексики. Встреча проходит на стадионе «Ацтека» в Мехико.

На 49-й минуте за лишение явной возможности забить гол с поля был удален Сфифело Ситхоул. На 84-й минуте после вмешательства видеоассистентов бразильский главный арбитр Вильтон Сампайо показал красную карточку Тембе Зване за грубую игру.

Сборная Мексики ведет со счетом 2:0.

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