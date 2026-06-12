День России под небом, умытым грозой: погода в Хабаровском крае 12 июня

Ночь на 12 июня в Хабаровске выдалась тяжёлой и по-летнему яростной: проливной дождь, местами ливень, гром и вспышки молний почти до утра. В отдельных районах города, включая Северный микрорайон, фиксировался град. К утру небо стало тише — осадки уходят, но свежесть и влажность остаются в воздухе.
Сейчас в краевом центре около +15°C, облачно, дождь прекращается. Днём ожидается до +27°C, местами возможен кратковременный дождь, но в целом погода постепенно стабилизируется.
Погода важна сегодня как никогда: в День России во всех районах края запланированы массовые мероприятия — от городских концертов до уличных фестивалей.
Побережье Охотского моря: фестиваль камбалы.
На севере края, в районе Охотского побережья, где пройдёт гастрономический фестиваль «Море камбалы», утро прохладное — около +7…+9°C, с облачностью и слабым ветром. Днём воздух прогреется до +12°C. Существенных осадков не ожидается, но морская влажность и ветер будут ощущаться постоянно — погода скорее «рыбацкая», чем курортная.
Хабаровск: после грозовой ночи.
В городе сохраняется высокая влажность, местами возможна кратковременная морось в первой половине дня. К обеду — прояснения и потепление до летних значений. Атмосфера после ночной грозы — тяжёлая, но чистая: воздух промыт дождём.
Южные районы края.
В Бикинском и Вяземском районах — теплее всего: до +26…+27°C, облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Погода комфортная для полевых и праздничных мероприятий.
Север края и Нижний Амур.
В Николаевске-на-Амуре, Чегдомыне и северных территориях — прохладнее, +12…+20°C, местами дожди. Здесь День России пройдёт под более строгим небом — без жары, но и без экстремальных осадков.
Итог дня.
12 июня в Хабаровском крае — это день контрастов: грозовая ночь сменяется более спокойным, тёплым днём. Погода не идеальна, но позволяет провести большинство мероприятий на открытом воздухе.