День России под небом, умытым грозой: погода в Хабаровском крае 12 июня

На севере края, в районе Охотского побережья, где пройдёт гастрономический фестиваль «Море камбалы», утро прохладное — около +7…+9°C, с облачностью и слабым ветром. Днём воздух прогреется до +12°C. Существенных осадков не ожидается, но морская влажность и ветер будут ощущаться постоянно — погода скорее «рыбацкая», чем курортная.