День России. Учреждение праздника и история

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник — День России. В соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30 декабря 2001 года он является нерабочим праздничным днем.
Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
12 июня 1990 года I съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В документе был провозглашен приоритет конституции и законов российской республики над законодательными актами Советского Союза, утверждены равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти и необходимость существенного расширения прав регионов. В декларации было указано, что она является основой для разработки новой конституции. За принятие документа проголосовали 907 депутатов, 13 высказались против и 9 воздержались. Декларацию подписал председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин (12 июня 1991 года был избран президентом РСФСР).
Учреждение праздника.
11 июня 1992 года Верховный совет РФ издал постановление о присвоении дате 12 июня статуса праздничного нерабочего дня. 25 сентября 1992 года в Кодекс законов о труде были внесены соответствующие изменения.
Указом президента РФ Бориса Ельцина от 2 июня 1994 года дата 12 июня была объявлена государственным праздником — Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.
Праздник получил также неофициальное название «День независимости». Эта формулировка в официальных документах не использовалась, однако употреблялась в печати, присутствовала на плакатах и праздничных растяжках.
В 1998 году президент РФ Борис Ельцин в своем обращении по центральному телевидению предложил называть День принятия Декларации о государственном суверенитете Днем России. Официально это название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, после вступления в силу нового Трудового кодекса РФ, в котором были прописаны праздничные и выходные дни.
История празднования Дня России.
Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992—1993 годах государственных премий РФ в области науки и техники, литературы и искусства. В последующие годы вручение госпремий 12 июня стало традицией.
С 2001 года День России отмечается праздничными салютами в Москве и других городах страны.
В 2003 году главные праздничные торжества впервые были проведены на Красной площади столицы. После театрализованного представления здесь прошли делегации от всех российских регионов, затем состоялся парад представителей Вооруженных сил РФ. Кульминацией праздника стало воздушное шоу, в котором участвовали 10 боевых самолетов Су-27 и МиГ-29 пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». На Васильевском спуске был устроен фейерверк в цветах российского флага.
В 2007 году молодежная организация партии «Единая Россия» «Молодая гвардия» провела акцию «Российский триколор», в ходе которой было роздано свыше 1 млн ленточек цветов национального флага.
В 2009 году празднование Дня России было отмечено водружением Государственного флага РФ на Останкинской телебашне (флаг СССР, установленный на телебашне в 1967 году, был снят в декабре 1991 года).
В 2011 году к празднику приурочили открытие после 17-летней реконструкции Московского планетария. Во время торжественной церемонии в экспозицию планетария был передан спускаемый аппарат космического корабля «Восток».
В 2014 году впервые День России праздновали в Республике Крым и Севастополе. В этот день в Ялте состоялся Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Пять звезд», в Севастополе праздник совпал с торжествами по случаю 231-й годовщины со дня основания города.
В 2017 году к празднику была приурочена всероссийская акция «Мы — граждане России!». В Кремле глава государства вручил паспорта отличникам учебы, победителям и лауреатам конкурсов и олимпиад, детям, совершившим героический поступок. Паспорт из рук президента получили 10 школьников.
В 2018 году футбол стал одной из основных тем празднования Дня России в регионах (14 июня в стране стартовал чемпионат мира по этому виду спорта). 12 июня в Саранске открылся фестиваль болельщиков Международной федерации футбола (ФИФА), в Калининграде прошла акция в поддержку сборной России «Играй за всех! За нас! За каждого!». В целом праздничные мероприятия по случаю Дня России по всей стране, по данным МВД, посетили более 7 млн человек.
В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции часть праздничных мероприятий прошла в режиме онлайн. В Москве на Красной площади состоялось праздничное шоу «Мы вместе!», в котором приняли участие популярные отечественные исполнители. Зрителями концерта стали московские волонтеры, телетрансляцию праздника вел канал «Россия-1». Президент РФ Владимир Путин впервые принял участие в церемонии подъема государственного флага по случаю Дня России на Поклонной горе. Глава государства также наградил Героев Труда РФ (обычно церемония приурочена к 1 мая, но в 2020 году была отложена на более поздний срок из-за пандемии). В свою очередь награждение лауреатов госпремий было перенесено с 12 на 24 июня.
В 2022 году праздник впервые отмечали на освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В Мелитополе Запорожской области в честь первого празднования Дня России на главной площади города торжественно подняли российский триколор, на одной из площадей Мариуполя (ДНР) волонтеры развернули гигантский российский флаг, в Луганске прошел флешмоб «Мы — Россия».
В 2025 году в День России, по данным МВД РФ, по всей стране состоялось 3,5 тыс. праздничных мероприятий. Выступления творческих коллективов, фестивали и другие торжества посетили более 2,7 млн человек. В частности, праздничную программу на Красной площади в Москве посмотрели 70 тыс. жителей и гостей столицы.