День России. Учреждение праздника и история

В 2018 году футбол стал одной из основных тем празднования Дня России в регионах (14 июня в стране стартовал чемпионат мира по этому виду спорта). 12 июня в Саранске открылся фестиваль болельщиков Международной федерации футбола (ФИФА), в Калининграде прошла акция в поддержку сборной России «Играй за всех! За нас! За каждого!». В целом праздничные мероприятия по случаю Дня России по всей стране, по данным МВД, посетили более 7 млн человек.