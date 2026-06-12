Что можно и нельзя делать в Исаакиев день 12 июня 2026 года

Пустынническая жизнь в те времена требовала невероятной силы духа и физической выносливости. Пустынники жили в пещерах или шалашах, питались скудной пищей (чаще всего хлебом и водой, иногда дикими растениями), проводили дни и ночи в молитве. Они изнуряли плоть бдениями, коленопреклонениями и ношением вериг. Исаакий прошел эту суровую школу аскезы, закалив свою волю и выработав в себе ту духовную твердость, которая позже позволила ему бесстрашно говорить с императором. Это был не просто начитанный богослов, но человек, привыкший к лишениям и не боящийся ни земной власти, ни смерти. Он избегал мирской суеты настолько, насколько это было возможно, но промысел Божий приготовил ему иную участь — стать защитником города и веры перед лицом тирана.