Как побороть тревожность: 4 шага от психолога, которые работают

Перестать бороться с тревогой надо по той причине, что это — бесполезно. Она никогда не исчезнет навсегда, она в нас «встроена», она нас защищает, но ее можно снизить. И относиться к ней, как к погоде. Иногда светит солнце, и мы надеваем легкие шлепанцы и солнечные очки, а иногда идет дождь, и тогда единственный способ не промокнуть — не бегать с криками «А-а-а, дождь!», а просто открыть зонт.