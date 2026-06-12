Сборная Мексики победила в матче-открытии чемпионата мира

Победу одержали мексиканцы, и возглавили группу А. На 9-й минуте первый мяч в ворота ЮАР забил Хулиан Киньонес. Второй мяч в ворота ЮАР на 67-й минуте отправил Рауль Хименес. По ходу матча-открытия ЧМ прямые красные карточки получили два игрока южноафриканской сборной. Во втором тайме бразильский судья Вилтон Сампайя удалил Яя Ситхоле на 49-й минуте и Тхемба Зване на 82-й минуте. В добавленное время прямую красную карточку получил защитник сборной Мексики и московского «Локомотива» Сесар Монтес. Таким образом впервые в истории чемпионатов мира в матче-открытии было показано три прямые красные карточки.