В Петербурге в 21-й раз вручили премию Людвига Нобеля

Напомним, первая в мире нобелевская премия была учреждена в 1888 году «Товариществом Нобель», в Санкт-Петербурге ее возродили в 2005 году. По традиции, памятную медаль исторического образца и нагрудный знак лауреатам нынешнего года вручают «нобелевцы» прошлых лет. Передавая награду в руки раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, лауреат и член Почетного совета премии, всемирно известный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер подчеркнула, что в данном случае особое значение имеет тот факт, что награда главе многонациональной и многоконфессиональной республики вручается в Год единства народов России, объявленный президентом РФ, да еще и в канун Дня России, который отмечается 12 июня.