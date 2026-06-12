В Петербурге в 21-й раз вручили премию Людвига Нобеля

Напомним, первая в мире нобелевская премия была учреждена в 1888 году «Товариществом Нобель», в Санкт-Петербурге ее возродили в 2005 году. По традиции, памятную медаль исторического образца и нагрудный знак лауреатам нынешнего года вручают «нобелевцы» прошлых лет. Передавая награду в руки раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, лауреат и член Почетного совета премии, всемирно известный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер подчеркнула, что в данном случае особое значение имеет тот факт, что награда главе многонациональной и многоконфессиональной республики вручается в Год единства народов России, объявленный президентом РФ, да еще и в канун Дня России, который отмечается 12 июня.
Ольга Таратынова, принимая награду, отметила, что это знак признания для реставраторов и всего огромного коллектива Государственного музея-заповедника «Царское село». Сегодня они продолжают восстанавливать интерьеры дворцов, пострадавших в годы Великой Отечественной войны.
— После войны первым был отреставрирован Павловск, а затем Петергоф, — напомнила она. — К Царскому селу приступили только в 1957 году, но финансирование начало сокращаться. Поэтому мы до сих пор залечиваем военные раны. И когда я пришла в «Царское село», то поняла, что мое предназначение — ускорить этот процесс.
За последние годы в Царском селе возвращены на свое историческое место многие элементы дворцово-парковых ансамблей, продолжается реставрация Александровского дворца, где жила семья последнего российского императора Николая Второго, и Зубовского флигеля Екатерининского дворца с личными покоями императрицы Екатерины Второй.
— И все получается, — отметила Ольга Таратынова. — Думаю, при нашей жизни Царское село предстанет возрожденным во всем блеске.
Вручая награду Ильдару Абдразакову, генеральный директор Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова и лауреат премии Нобеля 2023 года академик РАН Евгений Шляхто отметил, что уважения и признания заслуживают не только выдающиеся творческие успехи лауреата, но и его гражданская позиция. А сам певец рассказал, что в Ла-Скала удостоился комплимента, что он поет nobile — на итальянском языке это значит «благородно». Именно так его учили российские педагоги.
— Я пел nobile и напел на Нобеля, — пошутил он. — Эту премию получали великие, «глыбы» — я постараюсь приблизиться к вам.
Отдельную награду, учрежденную лично президентом фонда Людвига Нобеля Анной Яковлевой, получил меценат Ярослав Голко, при участии которого были реализованы многие проекты фонда, в том числе за рубежом. Статуэтка Гестии — богини домашнего очага и священного огня — впервые была вручена именно за поддержку начинаний фонда в прошлом году, ее получила Ирина Винер.