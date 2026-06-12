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Трамп заявил, что в его понимании власти Ирана одобрили договор с США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в его понимании власти Ирана одобрили подписание соглашения с США.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с США.

«Как я понимаю, ответ “да”», — сказал он в ответ на вопрос представителей средств массовой информации.

Кроме того, Трамп заявил, что сделка США и Ирана будет хорошей для обеих стран. По его словам, он считает, что «Иран хочет заключения сделки так же сильно, как и Соединённые Штаты».

Трамп отметил, что «будущий меморандум о взаимопонимании будет очень детальным документом».

«Это очень детальный меморандум о взаимопонимании», — заявил он в ходе встречи с журналистами в Белом доме.

Трамп утверждает, что Иран в рамках сделки «даст обязательство не стремиться к обладанию ядерным вооружением». Помимо этого, он рассказал, что «частью сделки, которую могут подписать в выходные», может стать снятие морской блокады с Ирана.

Трамп сообщил, что провёл телефонный разговор с лидерами стран Ближнего Востока.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По данным Axios, Трамп рассматривает возможность начала широкомасштабной военной операции против Ирана.

После этого Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По данным Fars, Иран не одобрил какой-либо текст для соглашения с Соединёнными Штатами.

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