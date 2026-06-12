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Актрисе «Великолепного века» Берен Саат грозит 10 лет по делу о наркотиках

Задержанным в Турции в четверг, 11 июня, знаменитостям, среди которых актриса сериала «Великолепный век», может грозить до пяти или десяти лет тюрьмы в случае наличия улик и положительного теста на наркотики. Об этом рассказала юрист Айшегюль Полат.

Задержанным в Турции в четверг, 11 июня, знаменитостям, среди которых актриса сериала «Великолепный век», может грозить до пяти или десяти лет тюрьмы в случае наличия улик и положительного теста на наркотики. Об этом рассказала юрист Айшегюль Полат.

Полицейские задержали в Стамбуле 22 звезд в рамках антинаркотического рейда, среди них «Мисс Турция-1999», певица и модель Айше Хатун Онал, актриса сериала «Великолепный век. Империя Кесем» Берен Саат, ее муж, певец Кенан Доулу и его брат-композитор Озан, который в свое время сотрудничал с певцом Тарканом.

— Обвинение может потребовать ареста знаменитостей в случае позитивного результата теста и наличия улик. На данный момент никаких оснований для их содержания в тюрьме под стражей нет, — сообщила юрист РИА Новости.

Она уточнила, что за употребление наркотиков предусмотрен срок от двух до пяти лет, при этом в случае приговора на два года срок может быть условным. За сбыт наркотиков предусмотрен срок до десяти лет.

Задержанные уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики, еще трое находятся в розыске.

В начале апреля турецкий актер Бурак Дениз также был задержан в Стамбуле в рамках антинаркотической операции «Рассвет». Сообщалось, что на фоне операции проверяются и другие фигуранты. Позже стало известно, что результаты теста на наркотики у артиста оказались положительными. После проверки его отпустили под обязательство регулярно отмечаться в полиции.