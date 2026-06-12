Американский самолет-заправщик третий вечер подряд летает у границ Ирана

Американский самолет-заправщик уже третий вечер подряд выполняет полеты над нейтральными водами Персидского залива, недалеко от воздушной границы Ирана. Об этом ТАСС сообщил источник в службах авиадиспетчерского контроля Ближнего Востока.
«Третий вечер подряд в одном и том же секторе неба над нейтральными водами Персидского залива фиксируется полет американского Boeing KC-46A Pegasus, который движется по круговой траектории вблизи воздушной границы Ирана», — сказал инсайдер.
Источник уточнил, что самолет, вылетевший из Тель-Авива, более часа находится на высоте чуть выше 8 км. В ближайшее время к нему может присоединиться еще один аналогичный борт, также следующий из Израиля.