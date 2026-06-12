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В России начались длинные выходные

Выходные на день России пройдут с 12 по 14 июня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Длинные выходные начались в России, граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня, так как День России в этом году выпадает на пятницу, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

«В 2026 году россияне будут отдыхать на День России три дня подряд — с 12 по 14 июня. Праздничный день 12 июня приходится на пятницу, поэтому к нему автоматически присоединяются суббота и воскресенье», — сказала Кутарова.

До этого россияне отдыхали три дня подряд с 1 по 3 мая в связи с празднованием Дня Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая, когда в стране отмечали День Победы. В этом году длинных выходных больше не будет, однако 4 ноября россиян ждет еще один дополнительный нерабочий день в честь Дня народного единства.