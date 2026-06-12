Экс-глава МИД Австрии Кнайсль осуществила давнюю мечту побывать в Ялте

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль осуществила свою давнюю мечту побывать в Ялте, где прочла лекцию студентам о ситуации на мировом энергетическом рынке.
«Добрый вечер из Ялты, куда я прибыла на очень хорошем поезде. Посетить Ялту было в моих планах десятилетия. Я так много читала про это место и конференцию», — поделилась Кнайсль в своем Telegram-канале.
«Я провела лекцию в Крымском федеральном университете, расположенном в прекрасном месте. Предложила ряд тем, они выбрали тему энергетики, — рассказала экс-глава МИД Австрии. — Я говорила о турбулентном мировом нефтяном рынке».