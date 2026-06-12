Флаг России вывесили на стадионе ЧМ-2026 в Мехико

В этот день на стадионе проходит матч с участием сборной Мексики. Автором первого гола чемпионата мира 2026 года стал нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес. Форвард отличился на 9-й минуте. Второй гол бы забит нападающим Раулем Хименесом.
Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года, который совместно принимают США, Мексика и Канада, официально стартовал. Торжественная церемония открытия прошла на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, где главным событием стало выступление певицы Шакиры. Этот чемпионат мира стал историческим: впервые в нём участвуют 48 национальных сборных.
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