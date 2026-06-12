Льготы для работающих пенсионеров. Как их оформить и получить

В июне начинается сезон отпусков, и не многие пенсионеры знают, что они могут отдохнуть подольше, чем их более молодые коллеги. Так, работающий пенсионер имеет право на ежегодный отпуск за свой счёт до 14 дней. Если у пенсионера есть инвалидность, то можно получить отпуск до 60 дней. Достаточно обратиться к работодателю, и он будет обязан предоставить дополнительные дни отдыха.