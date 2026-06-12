В Братиславе и Праге отметили День России

В посольстве РФ в Чехии прошел традиционный государственный прием по случаю Дня России. Об этом проинформировало диппредставительство на своей странице в Facebook (запрещен в РФ). «Торжество своим присутствием почтили представители аккредитованных в Чехии дипломатических миссий, чешских, немецких и британских политических и деловых кругов, российские и чешские культурные и общественные деятели, а также члены байкерского клуба “Ночные Волки”, — отметили дипломаты.