В Братиславе и Праге отметили День России

БРАТИСЛАВА, 12 июня. /ТАСС/. Мероприятия по случаю Дня России прошли в Русских домах в Братиславе и Праге при поддержке посольств РФ в Словакии и Чехии.
«Праздник объединил многочисленных гостей, друзей и соотечественников, став ярким свидетельством единства, культурных традиций и духовной связи с Россией», — сообщили ТАСС в дирекции Русского дома в словацкой столице. Праздничное мероприятие в столице Словакии было организовано совместно с Союзом русских в Братиславе. Его председатель Марина Маттиелигова поздравила гостей с праздником, отметив важность сохранения культурного наследия, укрепления связей между соотечественниками и передачи традиционных ценностей молодому поколению.
Одним из центральных событий вечера стало торжественное открытие выставки Русского географического общества «Самая красивая страна». В экспозиции были представлены уникальные фотографии, раскрывающие природное богатство и культурное многообразие России. Особое впечатление на гостей произвел документальный фильм «Огненный лис» режиссера и оператора Дмитрия Шпиленка о жизни обитателей Камчатки.
В Русском доме в Праге состоялся концерт, который благодаря танцевальному ансамблю «Кавказ» (Прага) перенес зрителей в гости к горским народам России. Прозвучали инструментальные композиции кавказских народов и казачьи напевы. Присутствовали друзья Русского дома из числа чешских граждан и соотечественников, представители творческих пражских коллективов, а также представители аккредитованных дипломатических миссий дружественных стран и руководители чешских общественных организаций.
В посольстве РФ в Чехии прошел традиционный государственный прием по случаю Дня России. Об этом проинформировало диппредставительство на своей странице в Facebook (запрещен в РФ). «Торжество своим присутствием почтили представители аккредитованных в Чехии дипломатических миссий, чешских, немецких и британских политических и деловых кругов, российские и чешские культурные и общественные деятели, а также члены байкерского клуба “Ночные Волки”, — отметили дипломаты.