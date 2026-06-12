Чемпионат мира по футболу впервые начался матчем с тремя удалениями

Две красные карточки было показано в матче открытия чемпионата мира 1990 года между сборными Аргентины и Камеруна. Тогда с поля были удалены игроки африканской сборной. Рекордное количество красных карточек в одном матче чемпионата мира показал российский арбитр Валентин Иванов в 2006 году во встрече ⅛ финала между командами Португалии и Нидерландов. Тогда с поля были удалены по два игрока каждой сборной.