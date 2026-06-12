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Чемпионат мира по футболу впервые начался матчем с тремя удалениями

В стартовом матче турнира красные карточки получили два игрока сборной ЮАР и один футболист команды Мексики.

МЕХИКО, 12 июня. /ТАСС/. Арбитр впервые показал три красные карточки в стартовом матче чемпионата мира по футболу. Встреча между сборными Мексики и ЮАР прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 49-й минуте за лишение явной возможности забить гол с поля был удален Сфифело Ситхоул. На 84-й минуте после вмешательства видеоассистентов бразильский главный арбитр Вильтон Сампайо показал красную карточку Тембе Зване за грубую игру. На второй компенсированной минуте за лишение явной возможности забить мяч удалением был наказан мексиканский защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес.

Две красные карточки было показано в матче открытия чемпионата мира 1990 года между сборными Аргентины и Камеруна. Тогда с поля были удалены игроки африканской сборной. Рекордное количество красных карточек в одном матче чемпионата мира показал российский арбитр Валентин Иванов в 2006 году во встрече ⅛ финала между командами Португалии и Нидерландов. Тогда с поля были удалены по два игрока каждой сборной.

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