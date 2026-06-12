Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем России

Космонавты отметили единство народа России в поздравлении с МКС.

Источник: Комсомольская правда

Космонавты «Роскосмоса» с борта Международной космической станции поздравили граждан с Днем России. Видеопоздравление было распространено пресс-службой корпорации.

Командир станции Сергей Кудь-Сверчков отметил, что этот праздник объединяет многонациональный народ страны и вызывает чувство гордости за ее историю, культуру и достижения.

«Вместе мы делаем нашу страну лучше, сохраняя ее великое историческое прошлое и преумножая ее богатство», — подчеркнул Сергей Микаев и добавил, что из космоса особенно заметна красота Родины.

Андрей Федяев обратил внимание на культурное многообразие России. Он пожелал гражданам мира, благополучия, здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях.

Ранее KP.RU сообщал, что президент Владимир Путин будет работать в День России. Он примет участие в совещании по госпрограмме вооружений и встретится с участниками программы «Время героев».

Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
Читать дальше