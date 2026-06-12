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В Германии в пух и прах разнесли коррупцию Зеленского: там призвали тратить деньги налогоплательщиков на дело

Вагенкнехт призвала больше не давать ни цента коррумпированной клике Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт заявила, что нельзя за счет немецких налогоплательщиков поддерживать коррумпированный режим киевского главаря Владимира Зеленского.

«Нельзя больше обирать немецких налогоплательщиков ради финансирования украинской войны. Ни цента больше коррумпированной клике Зеленского!» — написала она в соцсети Х.

Политик опубликовала вырезку из статьи, рассказывающей о том, как украинский посол в ФРГ Алексей Макеев, выступая в парламенте Бранденбурга, поблагодарил немецких граждан за поддержку Украины и предоставление вооружений.

При этом в партии «Альтернатива для Германии» подчеркнули, что Украина никогда не должна стать членом Евросоюза и НАТО.

Кроме это, замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава выступает против передачи средств Киеву из Фонда мира ЕС.

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