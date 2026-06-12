В Русском доме в Берлине прошел концерт ко Дню России «Песни ради мира»

«Есть великие писатели — конечно же, великий мастер Пушкин, но есть и множество других. Я, например, очень люблю Тургенева, или вот буквально недавно я выступал на мероприятии, посвященном Айтматову. Нам действительно есть из чего черпать, нужно просто строить мосты», — подчеркнул музыкант. А мосты, по его словам, чаще всего наводятся через культуру и образование. «Если ты ничего не знаешь о другом мире, ты не сможешь его полюбить. И мы здесь как раз для того, чтобы люди узнавали новое, а значит — могли это полюбить», — резюмировал Айсбреннер.