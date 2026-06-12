В Русском доме в Берлине прошел концерт ко Дню России «Песни ради мира»

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Праздничный концерт под названием «Песни ради мира», приуроченный ко Дню России, прошел в Русском доме в Берлине. В нем принял участие немецкий поэт и бард, кавалер медали Пушкина Тино Айсбреннер, передает корреспондент ТАСС.
Вместе с Айсбреннером на сцену вышли Коринна Гере, Йенс Фишер Родриан и Карстен Тройке, а также представительница России и Алехандро Сото Лакосте из Чили, которые исполнили песни о мире на русском, немецком и испанском языках. Одним из наиболее запоминающихся и трогательных номеров программы стало исполнение песни «Солнечный круг», которая прозвучала на русском и немецком языках — подпевал весь зал. Финальным аккордом и кульминацией вечера стала песня «Журавли», исполненная также на русском и немецком языках.
Слова благодарности Айсбреннеру и музыкальному коллективу передал посол России в ФРГ Сергей Нечаев. «Ваше присутствие здесь — свидетельство того, что культура остается пространством, где сохраняются уважение, взаимный интерес, а также способность слышать и понимать друг друга. Особенно символично, что в преддверии Дня России, который мы отметим завтра, 12 июня, на сцене Русского дома выступают немецкие музыканты», — отметил дипломат. «Рад тому, что сегодня в центре Берлина звучит русская песня — особенно в дни, следующие за днем рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и Днем русского языка, напоминающими о значении русского культурного наследия», — резюмировал посол РФ.
На творческий вечер в Русский дом пришли не только многочисленные соотечественники, проживающие в Германии, но и множество немцев, увлекающихся русской культурой. Каждый номер зрители сопровождали громкими и продолжительными аплодисментами, а также криками «Браво». По завершении концерта присутствующие стоя аплодировали музыкантам.
«Такой концерт — это и есть взаимопонимание между народами. Ведь когда народы перестают говорить друг с другом, происходит то же самое, что и в браке: если в семье никто ни с кем не разговаривает, то ничего и не сработает. А значит, нужно обязательно оставаться в диалоге», — рассказал Айсбреннер в беседе с корреспондентом ТАСС.
«Есть великие писатели — конечно же, великий мастер Пушкин, но есть и множество других. Я, например, очень люблю Тургенева, или вот буквально недавно я выступал на мероприятии, посвященном Айтматову. Нам действительно есть из чего черпать, нужно просто строить мосты», — подчеркнул музыкант. А мосты, по его словам, чаще всего наводятся через культуру и образование. «Если ты ничего не знаешь о другом мире, ты не сможешь его полюбить. И мы здесь как раз для того, чтобы люди узнавали новое, а значит — могли это полюбить», — резюмировал Айсбреннер.
О кавалере медали Пушкина Айсбреннере.
Айсбреннер — известный германский поэт-песенник, бард, писатель, переводчик. Основатель и руководитель международного музыкального проекта «Музыка вместо войны». К 225-летию со дня рождения Пушкина в 2024 году подготовил авторскую программу по произведениям великого русского поэта в собственном переводе. Неоднократный участник и победитель международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Автор книг «Песня о мире» (2020 год), «Журавли» (2023 год). Указом президента РФ Владимира Путина от 13 июня 2024 года за большой вклад в укрепление российско-германских культурных и гуманитарных связей певец был награжден медалью Пушкина. Награду ему вручал посол России в Германии Сергей Нечаев.