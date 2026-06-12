В Сухуме стартовали первые в истории Абхазии гастроли Малого театра России

Дубровский отметил, что российский и абхазский театры связывают длительные культурные и человеческие отношения, и Малый театр, «желая порадовать любимых абхазских зрителей привез сюда свои лучшие силы — ведущих артистов». Дубровский напомнил, что в 2025 году Русдрам с большим успехом гастролировал на сцене Малого театра и в планах уже есть новые совместные проекты. «В этом году в Щепкинском училище выпускается курс для замечательного абхазского театра. Четыре года ребята учились у нас и даже участвовали в спектаклях Малого театра», — сказал он.