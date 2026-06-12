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В Сухуме стартовали первые в истории Абхазии гастроли Малого театра России

В спектакле «Женитьба» по произведению Николая Гоголя задействовали звездный состав труппы.

СУХУМ, 12 июня. /ТАСС/. Первые в истории Абхазии гастроли Государственного академического Малого театра России стартовали в Сухуме спектаклем «Женитьба» по произведению Николая Гоголя. В спектакле задействован звездный состав труппы, передает корреспондент ТАСС.

«Малый театр России — один из старейших драматических театров, который в этом сезоне отмечает свое 270-летие. “Большие гастроли” Малого театра России в городе Сухуме организованы ФГБУК “Росконцерт” согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Зрители увидят два спектакля с 11 по 14 июня — “Женитьба” и “Игроки” по произведениям Гоголя и звездный состав труппы», — сообщили в Русдраме.

Историческое событие.

Перед началом показов спектаклей в фойе театра Искандера состоялась пресс-конференция с участием главного режиссера Малого театра, заслуженного артиста России Алексея Дубровского, народных артистов России Ирины Муравьевой, Людмилы Поляковой и Валерия Афанасьева, а также генерального директора Театра Искандера Ираклия Хинтбы.

«Гастроли Малого театра России в Абхазии — это историческое событие, это красноречивый показатель того, как Республика Абхазия относится к делу укрепления, развития российско-абхазского культурного сотрудничества. За последнее время это сотрудничество интенсифицировалось», — сказал Хинтба. Он отметил, что эти гастроли оказались невероятно востребованными: билеты на первые два спектакля раскупили за один день, и на «Игроков» тоже практически ничего не осталось.

Гендиректор Русдрама выразил благодарность министру культуры России Ольге Любимовой и Росконцерту за гастроли прославленного театра в Абхазии.

Дубровский отметил, что российский и абхазский театры связывают длительные культурные и человеческие отношения, и Малый театр, «желая порадовать любимых абхазских зрителей привез сюда свои лучшие силы — ведущих артистов». Дубровский напомнил, что в 2025 году Русдрам с большим успехом гастролировал на сцене Малого театра и в планах уже есть новые совместные проекты. «В этом году в Щепкинском училище выпускается курс для замечательного абхазского театра. Четыре года ребята учились у нас и даже участвовали в спектаклях Малого театра», — сказал он.

Прием у президента.

Президент Абхазии Бадра Гунба назвал первые в истории республики гастроли Малого театра в Абхазии знаковым событием в культурной жизни республики ии выразил уверенность, что они оставят яркий след в сердцах зрителей и станут еще одной важной страницей в истории абхазо-российских культурных связей. Об этом сообщила пресс-служба президента по итогам встречи Гунбы с Дубровским и Муравьевой.

Глава государства подчеркнул, что в Абхазии искренне рады приветствовать народных артистов России Муравьеву, Полякову, Афанасьева, Александра Ермакова, Дубровского, Глеба Подгородинского, артиста Игоря Петренко и других участников коллектива. Гунба отметил, что на творчестве этих выдающихся мастеров выросло не одно поколение.

Особые слова благодарности президент выразил главному режиссеру Малого театра Дубровскому, подчеркнув, что в республике высоко ценят его вклад в развитие культурных и гуманитарных связей между Абхазией и Россией.

«Благодаря педагогической деятельности режиссера молодые артисты из Абхазии получили возможность пройти обучение в знаменитом Щепкинском училище, а сегодня уже служат в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера и вносят свой вклад в развитие национального театрального искусства», — сказал он.

Президент выразил уверенность, что гастроли Малого театра в Абхазии станут настоящим праздником для зрителей и будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в сфере культуры. Гунба выразил благодарность генеральному директору Русдрамы Хинтбе за популяризацию абхазской культуры и активное развитие связей с театрами России.

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