В форуме «Путешествуй!» приняли участие 74 региона России

Вообще-то у меня план. Накануне я весь вечер изучала обширную программу, чтобы успеть увидеть максимально много. Собиралась заглянуть на парочку сессий от экспертов, посетить лекторий (то и другое как раз на закрытых от солнца площадках), а потом быстренько за часик пробежать по региональным стендам и домой. Но практически сразу этот план рушится. Расстояние до павильонов «Атом», «Космос» и «Росконгресс», где проходит деловая программа, преодолеваю в два раза дольше, чем могла бы. Каждую минуту хочется остановиться и что-то посмотреть — концерт на главной сцене, выставку техники, фургончик с пряниками…