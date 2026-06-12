В форуме «Путешествуй!» приняли участие 74 региона России

Можно ли всего за пару часов объехать всю Россию, а заодно заглянуть еще в несколько стран? Можно, причем даже не объехать, а обойти пешком. Но только если вы попали на международный туристический форум «Путешествуй!», который уже в шестой раз проходит на ВДНХ.
В этом году форум приурочен к Году единства народов России и проходит аж пять дней подряд — с 10 по 14 июня. Каждый день с 10 утра здесь ждут гостей 74 региона нашей страны и еще 12 стран-партнеров, которые подготовили свои стенды, чтобы рассказать о себе москвичам и гостям столицы.
11:30. Захожу на центральную аллею ВДНХ и сразу же понимаю, что застряну здесь надолго. Хочется бесконечно щелкать фотоаппаратом и заглядывать буквально на каждый стенд.
Вот гостеприимно машет лапкой знаменитый дальневосточный леопард Арчи. Вообще он живет в нижегородском зоопарке «Лимпопо», но сегодня рад пообщаться с гостями форума. Рядом прогуливаются под ручку с солидным джентельменом в цилиндре две очаровательные дамы в старинных платьях. Кокетливо закрываются от солнца белыми зонтиками. Эти зонтик сегодня как раз кстати — градусник показывает около +30…
Фото: Дина Непомнящая/РГ.
Вообще-то у меня план. Накануне я весь вечер изучала обширную программу, чтобы успеть увидеть максимально много. Собиралась заглянуть на парочку сессий от экспертов, посетить лекторий (то и другое как раз на закрытых от солнца площадках), а потом быстренько за часик пробежать по региональным стендам и домой. Но практически сразу этот план рушится. Расстояние до павильонов «Атом», «Космос» и «Росконгресс», где проходит деловая программа, преодолеваю в два раза дольше, чем могла бы. Каждую минуту хочется остановиться и что-то посмотреть — концерт на главной сцене, выставку техники, фургончик с пряниками…
В итоге до деловой площадки я, конечно, добралась (кстати, если захотите ее посетить, имейте ввиду, что надо сначала зарегистрироваться и получить бейдж в павильоне «Росконгресса», просто так не пустят), но сильно пожалела, что не могу разорваться и быть сразу в нескольких местах одновременно.
Прослушав увлекательный разговор о туризме в Арктике, бегу в лекторий. Там тоже легко застрять на целый день.
Начальник отдела медиасопровождения АНО «ТИЦ» Хабаровского края Ксения Кузнецова рассказывает об этнотуризме и коренных малочисленных народах региона. Ей помогают учительница нанайского языка из села Бельго Марина Эльтун и двое ее детей. Все трое в ярких традиционных нарядах, демонстрируют гостям национальный предметы быта и музыкальные инструменты. Это не артисты, облачившиеся в костюмы для выступления. Это настоящие нанайцы, которые бережно хранят память о своих корнях.
Фото: Дина Непомнящая/РГ.
— В нашей семье десять человек, и мы два года назад уже покорили ВДНХ, были здесь на форуме «Родные — Любимые», попали в десятку лучших семей, — делится Марина Александровна.
На смену Хабаровскому краю приходит курорт «Архыз». Руководитель по связям с общественностью Елена Экинджи рассказывает, чем интересно это место и почему приехать сюда одинаково приятно и зимой, и летом.
— Курорт наш состоит из двух склонов между которыми лежит прекрасная долина, которая больше напоминает какую-то альпийскую местность. Все отели, которые у нас расположены, похожи по своему дизайну на альпийские шале, — замечает она.
Самая высокая точка на карте курорта — 3030 метров. Туда можно отправиться на канатной дороге «Орбита» в кабинке с прозрачным полом и насладиться невероятными видами.
Чем дольше остаешься в лектории, тем больше интересных мест хочешь посетить. Каждому выступающему удается по-настоящему заинтересовать своим регионом.
Фото: Дина Непомнящая/РГ.
А тем временем совсем рядом, на главной сцене, другие выступления — творческие. Танцоры и певцы со всей страны показывают свои таланты. И чем ближе к вечеру, тем больше у сцены собирается зрителей. Я тоже присоединяюсь к ним.
Но не успеваю посмотреть и одного номера, как с неба начинает понемногу капать. «Ну подумаешь дождик, не сахарные, не растаем!» — так кажется думают все и продолжают смотреть концерт. Но вскоре начинается настоящий ливень. И у сцены остаются только самые предусмотрительные, у кого с собой оказался зонтик. Большинство же бегут врассыпную и укрываются в ближайших павильонах.
Фото: Дина Непомнящая/РГ.
Это, кстати, павильоны стран-партнеров, которые только рады такому потоку посетителей. Я забегаю в китайский и тут же получаю в руки карту одного из городов Поднебесной. К счастью дождь шел недолго и вскоре все смогли продолжить прогулки.
Отправляюсь гулять по России. Ну когда еще удастся обойти всю родную страну разом. Глаза разбегаются от разнообразия того, что привезли с собой регионы. Многие подготовили выступления и мастер-классы. Так на стендах Дагестана и Карачаево-Черкесской Республики юноши и девушки в традиционных нарядах исполняли лезгинку. Да так, что хотелось пуститься в пляс вместе с ними.
На тульском предлагали расписать пряники. А на питерском — собрать деревянные макеты самых известных зданий города.
— Не хотите поучаствовать в нашем конкурсе и выиграть путешествие в Санкт-Петербург? — спрашивает милая женщина.
— А что нужно сделать?
— Просто подписаться на нашу группу в ВК или канал в «Макс».
Фото: Дина Непомнящая/РГ.
Ну как тут удержаться? Подписываюсь сразу везде и отправляюсь дальше, мечтая, как выиграю приз и буду гулять по Северной столице. И тут же получаю приглашение отправиться еще в одно путешествие. На этот раз по Кургану. Экскурсию обещают провести прямо сейчас.
— Здесь?
— Да, виртуальную, — говорит мне гид.
— А давайте!
На секунду я думаю, что сейчас на меня наденут какие-то нибудь очки виртуальной реальности. Но все оказывается проще. У девушки припасена целая папка с архивными снимками. Она показывает их и рассказывает об истории города. Причем очень интересные факты. Вы, например, знали что сибирское масло из Кургана подавали на завтрак английской королеве?
Фото: Дина Непомнящая/РГ.
От таких историй и долгих прогулок уже разыгрался аппетит. Может где-нибудь угощают чем-то вкусным? Осмотримся… Сразу несколько регионов продают пряники и заодно предлагают их продегустировать. Причем каждый уверен, что самые вкусные именно у них. Адыгея привезла ореховые пасты нескольких видов и свою знаменитую соль со специями.
— А соль тоже можно попробовать?
— Конечно, — маленькой палочкой мне достают немного соли.
Пробую и начинаю понимать почему этот продукт стал одним из символов региона. Это правда очень вкусно.
— Я люблю иногда даже просто хлеб ей посыпать, — признается девушка из Адыгеи.
Стенд Удмуртии нахожу практически по запаху. Рядом с ним две печки, где готовят перепечи в разными начинками. Бесплатно не дают, но цена вполне приятная. Запивать предлагают квасом. Беру сразу два удмуртских пирожка — один с ветчиной и сыром, второй сладкий. Маленькие круглые булочки с большим количеством начинки немного напомнили ватрушки. Но тесто у них совсем другое, более тонкое и нежное. Перепечи мне определенно понравились.
Фото: Дина Непомнящая/РГ.
Не успеваю опомниться, как кто-то уводит меня в хоровод. А после объявляют викторину. Приз — печенье с предсказанием, которое переименовали в пельняни — как пельмени, только на удмуртский манер. Это название, кстати, более старое и происходит от удмуртских слов: пель — ухо и нянь — хлеб.
Поучаствовать в викторинах предлагают многие. У одних подарки символические, но за каждый правильные ответ. У других — более серьезные, но пройти надо целый ряд испытаний.
А я иду дальше и попадаю в Пермь. Здесь гостей приветствует робот. Правда поговорить с ним получается с трудом. Его тихий голос тонет в шуме, который разносится со всех сторон. Но шум это радостный, какой-то праздничный.
Фото: Дина Непомнящая/РГ.
Заканчиваю путешествие по стране на Дальнем Востоке. Сахалин, Камчатка, Приморье… Никогда еще перемещение между ним не было таким быстрым. Все стенды рядышком. На стенде Чукотки оборудовали маленькую сцену и устроили концерт. Не знаю пели ли там чукотские песни, но я попала на более современный репертуар. И послушав несколько зажигательных композиций решила, что пора отправляться домой. На часах уже 17:00. День на форуме пролетел незаметно.
Что ж, мое кругосветное путешествие точно удалось. А у вас есть еще целых три дня, чтобы устроить свое!