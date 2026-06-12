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В Иране опровергли заявление Трампа о завершении конфликта

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными утверждения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения. Об этом в четверг, 11 июня, сообщило агентство IRNA.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными утверждения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о предстоящем подписании мирного соглашения. Об этом в четверг, 11 июня, сообщило агентство IRNA.

— Сообщения о времени и месте подписания соглашения остаются спекулятивными, еще ничего не было окончательно согласовано, — цитирует его агентство в Telegram-канале.

Американский лидер ранее сказал, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По его словам, это может произойти в Европе.

Дональд Трамп до этого рассказал, что отменил бомбардировки Ирана, которые были «запланированы» на вечер 11 июня по местному времени. Он аргументировал свое решение тем, что обсуждения с Тегераном были выведены на высший уровень руководства страны и одобрены.

8 июня представители Ирана и Израиля сообщили, что прекращают наносить удары по территориям друг друга. При этом в центральном штабе военного командования ВС Ирана заявили, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, войска предпримут «более сокрушительные и мощные меры».

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