Судья удалил трех футболистов в матче-открытии ЧМ-26

Стартовый матч финального этапа 23-го чемпионата мира 11 июня вошел в историю футбола не только забитыми голами, но и уникальным достижением для игр подобного уровня. Бразильский судья Вилтон Сампайо во втором тайме удалил с поля трех футболистов, причем все они получили прямые красные карточки.
На 49-й минуте поле покинул южно африканец Яя Ситхоле за нарушение на Гутьерресе. На 82-й минуте фол в атаке южно африканец Тхемба Зване закончился удалением.
На первой добавленной минуте за удар по ногам Мудау прямую красную карточку получил центральный защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес, который выел мексиканскую сборную на матч-открытие ЧМ-26 в ранге капитана.
Три красные карточки в матче-открытии чемпионатов мира были показаны впервые в истории данного турнира. Ранее судьи удаляли двух игроков в первых матчах ЧМ.
Мексика победил ЮАР 2−0 и возглавила группу А. Позднее в ней состоится матч сборных Чехии и Южной Кореи.