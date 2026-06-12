На них охотятся модели, а они взяли мышек: За что ненавидят жён Броснана, Киану Ривза и других звёзд

После рождения сыновей Кили сильно поправилась из-за гипотиреоза, отчего стала подвергаться нападкам хейтеров и СМИ. Но Пирс, как настоящий джентльмен, пресекает все подобные разговоры, говорит, что жена не стесняется своих форм, а он любит её любой и благодарит судьбу за их встречу. А на светских выходах и случайных кадрах они смотрят друг на друга всё с той же нежностью, к тому же Смит в последнее время заметно постройнела, сбросив примерно 45 килограммов.