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Российский болельщик рассказал о привезенном на чемпионат мира флаге РФ

В стартовом матче турнира сборная Мексики обыграла команду ЮАР.

МЕХИКО, 12 июня. /ТАСС/. Российский болельщик привез на чемпионат мира 2026 года флаг города Нерчинска, в котором он родился. Как он рассказал ТАСС, этот флаг РФ с ним поехал уже на третий чемпионат мира.

В стартовом матче турнира, который прошел в Мехико, сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0.

«Я родился в Забайкалье, в городе Нерчинске. Всегда мечтал посетить чемпионат мира. Этот флаг России со мной на третьем чемпионате мира подряд. Ранее был на турнирах в России и в Катаре. Сейчас я сам живу в Питере, но свою малую родину стараюсь поддерживать», — сказал собеседник агентства.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд. С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.

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