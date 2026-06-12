В России начались длинные выходные с 12 по 14 июня

До этого россияне отдыхали с 1 по 3 мая из-за праздника Весны и Труда и с 9 по 11 мая из-за Дня Победы. В этом году длинных выходных больше не будет, но 4 ноября добавится один нерабочий день — в честь Дня народного единства.