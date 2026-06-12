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Два игрока сборной ЮАР были удалены в матче чемпионата мира с Мексикой

Два футболиста сборной ЮАР получили красные карточки в стартовом матче чемпионата мира по футболу против команды Мексики. Встреча проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико. Сборной Мексики была показана лишь одна красная карточка.

Источник: Life.ru

Второй тайм южноафриканская команда начала с удаления Сфифело Ситхоула. На 49-й минуте бразильский арбитр Вильтон Сампайо наказал игрока за фол, лишивший соперника явной возможности забить гол. Ещё одна красная карточка была показана на 84-й минуте. После просмотра эпизода с помощью системы видеопомощи арбитрам Сампайо удалил Тембе Зване за грубую игру. Игрок сборной Мексики Сесар Монтес также был удалён в конце матча.

Сборная Мексики успешно стартовала на чемпионате мира 2026 года, обыграв команду ЮАР в первом матче турнира. Встреча прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Счёт был открыт уже на 9-й минуте — отличился Хулиан Киньонес. Во втором тайме преимущество мексиканцев укрепил Рауль Хименес, забив на 67-й минуте. После сегодняшней победы мексиканцы возглавили группу A.

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