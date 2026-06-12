Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз подкарантинной продукции из Армении

Ранее министр экономики Геворг Папоян заявил, что Армения обратилась в ЕЭК в связи с проблемами, возникшими при экспорте армянской продукции в Россию. По его словам, Ереван ожидает, что комиссия рассмотрит применяемые к товарам барьеры и ограничения в соответствии с предусмотренными для этого процедурами.