Сборная Мексики обыграла команду ЮАР в матче открытия ЧМ

Стартовый матч чемпионата мира по футболу группы A завершился победой сборной Мексики над командой ЮАР со счетом 2:0. Игра прошла на знаменитом стадионе «Ацтека» в Мехико, где собрались более 80 800 болельщиков.
Счет в матче открыли на девятой минуте, когда Хулиан Киньонес отправил мяч в ворота соперника. Вторым голом отметился Рауль Хименес на 67-й минуте.
Южноафриканская сборная испытала серьезные трудности, получив два удаления. Сфифело Ситхоул покинул поле на 49-й минуте за нарушение, лишившее соперника явной возможности забить гол, а на 84-й минуте за грубую игру был удален Темба Зване.
Защитник сборной Мексики и московского «Локомотива» Сесар Монтес, исполнявший обязанности капитана в этом матче, также получил красную карточку в компенсированное время второго тайма. На 66-й минуте вместо него на поле вышел полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес.
Ранее сообщалось, что наставник ЮАР Хуго Брос стал старейшим главным тренером в истории ЧМ.