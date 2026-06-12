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Сборная Мексики обыграла команду ЮАР в матче открытия ЧМ

Сборная Мексики со счетом 2:0 победила команду ЮАР в стартовом матче чемпионата мира по футболу.

Источник: Freepik

Стартовый матч чемпионата мира по футболу группы A завершился победой сборной Мексики над командой ЮАР со счетом 2:0. Игра прошла на знаменитом стадионе «Ацтека» в Мехико, где собрались более 80 800 болельщиков.

Счет в матче открыли на девятой минуте, когда Хулиан Киньонес отправил мяч в ворота соперника. Вторым голом отметился Рауль Хименес на 67-й минуте.

Южноафриканская сборная испытала серьезные трудности, получив два удаления. Сфифело Ситхоул покинул поле на 49-й минуте за нарушение, лишившее соперника явной возможности забить гол, а на 84-й минуте за грубую игру был удален Темба Зване.

Защитник сборной Мексики и московского «Локомотива» Сесар Монтес, исполнявший обязанности капитана в этом матче, также получил красную карточку в компенсированное время второго тайма. На 66-й минуте вместо него на поле вышел полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес.

Ранее сообщалось, что наставник ЮАР Хуго Брос стал старейшим главным тренером в истории ЧМ.

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