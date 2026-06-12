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IRNA: время и место подписания соглашения Ирана и США не согласованы

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи прокомментировал слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о подписании мирного соглашения.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи прокомментировал слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о подписании мирного соглашения, сообщает IRNA.

Он заявил, что время и место подписания соглашения Ирана и США не согласованы.

«Ещё ничего не было окончательно согласовано», — сказал Багаи.

По его словам, Соединённые Штаты «не раз меняли свою позицию, неоднократно нарушая режим прекращения огня».

«Мы уже говорили, что основная часть текста практически согласована. Проблема возникла из-за того, что каждый раз чиновники США выдвигали новое требование или меняли свою позицию, как через своих представителей, так и через многочисленные интервью, которые они давали СМИ», — заявил он.

Багаи подчеркнул, что Иран не собирается отступать от своих принципиальных позиций.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Накануне Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По словам Трампа, в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединёнными Штатами.

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