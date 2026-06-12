IRNA: время и место подписания соглашения Ирана и США не согласованы

«Мы уже говорили, что основная часть текста практически согласована. Проблема возникла из-за того, что каждый раз чиновники США выдвигали новое требование или меняли свою позицию, как через своих представителей, так и через многочисленные интервью, которые они давали СМИ», — заявил он.