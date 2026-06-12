IRNA: время и место подписания соглашения Ирана и США не согласованы

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи прокомментировал слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о подписании мирного соглашения, сообщает IRNA.
Он заявил, что время и место подписания соглашения Ирана и США не согласованы.
«Ещё ничего не было окончательно согласовано», — сказал Багаи.
По его словам, Соединённые Штаты «не раз меняли свою позицию, неоднократно нарушая режим прекращения огня».
«Мы уже говорили, что основная часть текста практически согласована. Проблема возникла из-за того, что каждый раз чиновники США выдвигали новое требование или меняли свою позицию, как через своих представителей, так и через многочисленные интервью, которые они давали СМИ», — заявил он.
Багаи подчеркнул, что Иран не собирается отступать от своих принципиальных позиций.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Накануне Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По словам Трампа, в его понимании руководство Ирана одобрило подписание соглашения с Соединёнными Штатами.