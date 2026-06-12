Болельщик из России рассказал, что он приехал на ЧМ с группой из 30 человек

МЕХИКО, 12 июня. /ТАСС/. Российский болельщик, привезший флаг РФ на матч открытия чемпионата мира 2026 года, приехал на турнир в группе из 30 человек. Об этом он рассказал ТАСС.
В стартовом матче турнира, который прошел в Мехико, сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0.
«Нас приехало где-то 30 человек. Организованно прилетели вместе, через Стамбул. Пока все отлично, все супер», — сказал собеседник агентства.
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