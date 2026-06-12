Мексика обыграла команду ЮАР в матче открытия ЧМ-2026

Мексиканская сборная одержала победу над командой ЮАР в матче-открытии чемпионата мира — 2026 по футболу.
Встреча, которая прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико, закончилась с результатом 2:0. Счет в игре открыл Хулиан Киньонес на девятой минуте. Второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.
В матче судья показал три красные карточки: были удалены два игрока ЮАР — Яя Ситхоле (49-я минута) и Тхемба Зване (84-я минута), а также мексиканский игрок московского «Локомотива» Сесар Монтес (90+2-я минута).
В рамках второго тура чемпионата следующую игру Мексика проведет с Южной Кореей, ЮАР — с Чехией.
Ранее бывший футболист российской сборной Андрей Аршавин выразил свое мнение о фаворите матча-открытия ЧМ-2026, где сборная Мексики должна была встретиться с командой ЮАР. По его словам, мексиканская команда с легкостью одержит победу над соперником.