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Мексика обыграла команду ЮАР в матче открытия ЧМ-2026

Мексиканская сборная одержала победу над командой ЮАР в матче-открытии чемпионата мира — 2026 по футболу.

Мексиканская сборная одержала победу над командой ЮАР в матче-открытии чемпионата мира — 2026 по футболу.

Встреча, которая прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико, закончилась с результатом 2:0. Счет в игре открыл Хулиан Киньонес на девятой минуте. Второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

В матче судья показал три красные карточки: были удалены два игрока ЮАР — Яя Ситхоле (49-я минута) и Тхемба Зване (84-я минута), а также мексиканский игрок московского «Локомотива» Сесар Монтес (90+2-я минута).

В рамках второго тура чемпионата следующую игру Мексика проведет с Южной Кореей, ЮАР — с Чехией.

Ранее бывший футболист российской сборной Андрей Аршавин выразил свое мнение о фаворите матча-открытия ЧМ-2026, где сборная Мексики должна была встретиться с командой ЮАР. По его словам, мексиканская команда с легкостью одержит победу над соперником.

В 2026 году пройдет рекордное количество игр в истории чемпионата — 104. 13 июня сыграют сборные США и Парагвая, а также Катара и Швейцарии, 14 июня — Гаити, Шотландии, Австралии и Турции. Узнать подробнее о расписании всех встреч можно в отдельном материале «Вечерней Москвы».

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