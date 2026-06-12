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Два футболиста российских клубов сыграли в матче-открытии ЧМ-26

В первом матче финального этапа 23-го чемпионата мира по футболу, состоявшегося 11 июня в столице Мексики приняли участие два игрока, являющиеся легионерами московских «Локомотива» и «Динамо» из Российской Премьер-лиги.

Финальный этап 23-го чемпионата мира стартовал 11 июня матчем между сборными Мексики, одной из трех стран-хозяек турнира, и Южной Африки.

Мексиканскую команду на поле в ранге капитана вывел центральный защитник московского «Локомотива», 29 летний Сесар Монтес. В сезоне 25/26 Монтес провел 29 матчей в составе железнодорожников — 26 в чемпионате и 3 в Кубке России, забив 4 мяча.

Во втором тайме на 66-й минуте в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. В сезоне-2025/2026 он принял участие в четырёх матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями. В Кубке России он сыграл один матч.

Сесар Монтес в мачте-октрытии ЧМ-26 на 91-й минуте получил прямую красную карточку от бразильского судьи Вилтона Сампайо за фол на южноафриканце Мудау, и пропустит следующий матча сборной Мексики в группе А.

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