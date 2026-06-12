Финальный этап 23-го чемпионата мира стартовал 11 июня матчем между сборными Мексики, одной из трех стран-хозяек турнира, и Южной Африки.
Мексиканскую команду на поле в ранге капитана вывел центральный защитник московского «Локомотива», 29 летний Сесар Монтес. В сезоне 25/26 Монтес провел 29 матчей в составе железнодорожников — 26 в чемпионате и 3 в Кубке России, забив 4 мяча.
Во втором тайме на 66-й минуте в составе мексиканцев на поле появился полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. В сезоне-2025/2026 он принял участие в четырёх матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями. В Кубке России он сыграл один матч.
Сесар Монтес в мачте-октрытии ЧМ-26 на 91-й минуте получил прямую красную карточку от бразильского судьи Вилтона Сампайо за фол на южноафриканце Мудау, и пропустит следующий матча сборной Мексики в группе А.