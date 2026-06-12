В Хабаровском крае рыбаки выйдут на массовую ловлю камбалы в День России

Участникам предложат посоревноваться в ловле камбалы как в составе экипажей по 3−5 человек, так и индивидуально. За ограниченное время рыбакам предстоит поймать как можно больше рыбы. Организаторы подготовили несколько номинаций, среди которых «Самый большой улов», «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыба», «Самый маленький участник», «Опытный рыбак» и конкурс на лучшее блюдо из камбалы.