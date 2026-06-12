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В Хабаровском крае рыбаки выйдут на массовую ловлю камбалы в День России

Фестиваль «Море камбалы» пройдёт на берегу Охотского моря.

В Хабаровском крае 12 июня состоится гастрономическо-рыболовный фестиваль «Море камбалы», который соберёт любителей рыбалки на побережье Охотского моря, — сообщает Комитет рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края.

Участникам предложат посоревноваться в ловле камбалы как в составе экипажей по 3−5 человек, так и индивидуально. За ограниченное время рыбакам предстоит поймать как можно больше рыбы. Организаторы подготовили несколько номинаций, среди которых «Самый большой улов», «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыба», «Самый маленький участник», «Опытный рыбак» и конкурс на лучшее блюдо из камбалы.

Как отметили в администрации Охотского муниципального округа, фестиваль давно стал одним из самых узнаваемых летних событий северного побережья. Он объединяет спортивный азарт, отдых на природе и знакомство с местными традициями.

По словам организаторов, в Год единства России праздник должен показать сплочённость жителей округа и многонациональный характер территории. Для гостей подготовят не только рыболовные состязания, но и праздничную атмосферу на берегу моря.

Фестиваль «Море камбалы» пройдёт в День России и станет одним из центральных праздничных мероприятий в Охотском округе.