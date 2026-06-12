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В США вернулись наиопаснейшие личинки: они поедают живую плоть

Опасные личинки мухи Нового Света вернулись в США через 60 лет.

Источник: Комсомольская правда

О новых случаях заражения личинками мухи Нового Света (New World screwworm) сообщило Министерство сельского хозяйства США. Об этом пишет информационное агентство Associated Press.

В США спустя 60 лет вновь появились паразиты, которых официально считали уничтоженными с 1966 года. В июне 2026 года личинок нашли на трех телятах и козе в Техасе, а также на собаке в Нью-Мексико.

Личинки представляют смертельную угрозу: они попадают в открытые раны и питаются живыми тканями животных и людей. Без медицинской помощи зараженное животное умирает в течение нескольких недель из-за обширных поражений и бактериальной инфекции.

Вокруг мест, где нашли зараженных животных, введены 20-километровые карантинные зоны для сдерживания паразита. Эксперты не исключают выявления новых случаев в ближайшие дни и недели.

Тем временем российские тесты на Эболу подтвердили свою эффективность в реальных условиях. РФ поставляла эти разработки в Уганду, страдающую от смертельной лихорадки.

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