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В Вашингтоне появились гигантские числа 86 и 47, которые считают угрозой Трампу

Полиция США взяла образцы почвы после появления крупных цифр на газоне.

Источник: Комсомольская правда

Полиция начала расследование после появления на центральном бульваре Вашингтона крупных чисел «86 47», которые власти расценили как угрозу в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, цифры размером в несколько десятков метров были обнаружены на газоне рядом с Национальным мемориалом Второй мировой войны. С уровня земли они выглядят как участки выцветшей или вытоптанной травы.

Надпись полностью различима только с высоты. Полиция пытается установить способ ее нанесения на газон. Для экспертизы уже были собраны образцы почвы и растительности.

Цифры «86» считаются в США выражением угрозы, а сочетание «47» может указывать на Дональда Трампа — 47-го президента США.

Ранее KP.RU сообщал, что в апреле произошла четвертая попытка покушения на Трампа. Стрельба произошла в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома. Все присутствующие, включая президента США и его супругу, были срочно эвакуированы.

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