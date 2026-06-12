Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России: «КНДР всегда будет вместе с РФ»

«Последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и всегда быть вместе с РФ — это моя неизменная воля и позиция, воля и позиция правительства КНДР… Желаю… вам — еще больших успехов в ответственной работе», — подчеркнул Ким Чен Ын.