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Ким Чен Ын поздравил Путина с Днём России: «КНДР всегда будет вместе с РФ»

Ким Чен Ын в поздравлении с Днём России пожелал Путину успехов в работе.

Источник: Комсомольская правда

Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России. Северокорейский лидер пожелал президенту РФ успехов и заверил, что КНДР всегда будет на стороне политики РФ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и всегда быть вместе с РФ — это моя неизменная воля и позиция, воля и позиция правительства КНДР… Желаю… вам — еще больших успехов в ответственной работе», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Глава КНДР также выразил надежду, что братский российский народ на своем пути будет встречать лишь удачу и победу.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, 12 июня глава государства намерен работать. В День России Путин наградит лауреатов медалями Героя Труда и государственными премиями за достижения в науке, технологиях, литературе и искусстве.

Напомним, что для россиян длинные выходные с 12 по 14 июня станут последним трехдневным отдыхом в 2026 году.

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