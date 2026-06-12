Космонавты передали поздравление с Днём России с борта МКС

Космонавты «Роскосмоса» передали поздравление с Днём России с борта Международной космической станции.
«Отсюда, из космоса, особенно ясно видно, какая наша Родина красивая, могучая и необъятная. Сила России в ее единстве, в людях, которые здесь живут, растят детей, трудятся и строят свое будущее», — отметил космонавт Сергей Микаев.
Сергей Кудь-Сверчков, в свою очередь, отметил, что данный праздник объединяет все народы многонациональной России.
«Мы желаем вам мира, добра и благополучия. Пусть в жизни всегда будет место для новых свершений, а единство и взаимопонимание делают нас только сильнее. Счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях!», — добавил Андрей Федяев.
Ранее «Роскосмос» показал кадры первого выхода российских космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева в открытый космос с борта МКС.