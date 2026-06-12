Ким Чен Ын пожелал братскому народу РФ только удачи и победы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России пожелал братскому народу только удачи и победы.
«Желаю, чтобы на пути братского российского народа всегда были только удача и победа», — говорится в документе.
Кроме того, Ким Чен Ын пожелал президенту РФ успехов в работе, он подчеркнул, что Северная Корея всегда будет поддерживать политику Российской Федерации.
«Последовательно поддерживать внутреннюю и внешнюю политику Москвы и всегда быть вместе с РФ — это моя неизменная воля и позиция, воля и позиция правительства КНДР… Желаю… вам — ещё больших успехов в ответственной работе», — заявил Ким Чен Ын, телеграмму опубликовало ЦТАК.
Напомним, Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину в связи с празднованием Дня России.
В мае лидер КНДР направил президенту РФ поздравительную телеграмму по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По словам Ким Чен Ына, он считает сотрудничество двух стран важным шагом к укреплению мира, независимости и благополучия народов Российской Федерации и Северной Кореи.