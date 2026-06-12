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На Украине впервые выдали медицинские рецепты на препарат с каннабисом

Первые пациенты на Украине получили медицинский каннабис по назначению врачей.

Источник: Комсомольская правда

На Украине впервые пациентам выдали рецептурные препараты на основе медицинского каннабиса. Об этом сообщает телеканал «Киев24».

«На Украине впервые выдали препарат на основе медицинского каннабиса», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

По данным телеканала, лекарственные средства получили женщина с рассеянным склерозом, а также двое бывших военнослужащих ВСУ, диагнозы которых не раскрываются. Рецепты на препараты были выписаны врачами неврологических и психоневрологических учреждений.

Напомним, 7 апреля 2021 года правительство Украины приняло решение об исключении некоторых препаратов на основе каннабиса из списка наркотических средств.

Ранее KP.RU сообщал, что командиры 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ по утрам всегда выдавали своим солдатам психотропные препараты. Украинский пленный Николай Гусар уточнил, эти вещества затуманивали сознание бойцов.