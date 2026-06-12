Зеленский поддержал движение ЛГБТ* на встрече с деятелями культуры в Киеве

— Я считаю, что в обществе нужно открыто обо всем говорить. Мы одинаковые, и у нас одинаковые права, — заявил он, отвечая на вопрос главы общественной организации «Украинские ЛГБТ*-военные за равные права» Александра Деменко о том, нужны ли сейчас культурные продукты «для нормализации явления ЛГБТ* на Украине» и для повышения толерантности к нему населения, передает РИА Новости.