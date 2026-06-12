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Зеленский поддержал движение ЛГБТ* на встрече с деятелями культуры в Киеве

Украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 11 июня, встретился с деятелями культуры в Киеве и сказал, что чувствует идентичность с представителями ЛГБТ*.

Украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 11 июня, встретился с деятелями культуры в Киеве и сказал, что чувствует идентичность с представителями ЛГБТ*.

— Я считаю, что в обществе нужно открыто обо всем говорить. Мы одинаковые, и у нас одинаковые права, — заявил он, отвечая на вопрос главы общественной организации «Украинские ЛГБТ*-военные за равные права» Александра Деменко о том, нужны ли сейчас культурные продукты «для нормализации явления ЛГБТ* на Украине» и для повышения толерантности к нему населения, передает РИА Новости.

8 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией прокомментировала решение о признании на Украине однополых* пар семьей.

Прошлым летом в украинских СМИ появилась информация о том, что Деснянский районный суд Киева впервые признал брачными отношениями* совместное проживание двух мужчин с гражданством Украины. Суд выяснил, что они жили вместе с 2013 года и зарегистрировали свои отношения* в Соединенных Штатах. При этом такое решение суда противоречит украинским конституционным нормам, так как в кодексе брак обозначен как добровольный союз мужчины и женщины.

А в сентябре открытый гей* Иван Вербицкий занял должность заместителя министра культуры на Украине.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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